〔全球金市〕金价因技术卖盘而下跌,关注欧盟峰会

* 金价未能突破技术阻力後下跌

* 金价下跌,而股市走强,打破近期金价和股市走势一致的趋势

* 市场关注周五欧盟峰会和周四欧洲央行利率决定

路透纽约/伦敦12月5日电---金价周一下跌,因在未能升穿关键技术阻力位後出现技术卖盘,打破了金价与股市和其他风险资产联动的关系.

金价未能升穿每盎司1,760美元后,市场出现一轮卖盘,令金价跌势加速.上周金价多次上探1,760美元水准,但均败北.

金价下跌,而标普500指数跳升约2%,且美元下跌,因投资者愈发寄望欧洲领导人在周五欧盟峰会上将找到解决区内债务危机的方案.

"一直以来,金市走势都和股市一致.不过,若说黄金将在某一时点失去其避险地位言之尚早,"Vision Financial Markets金属交易部董事David Meger说.

1826GMT,现货金XAU=跌0.9%,报每盎司1,729.95美元,之前一周上升约4%.美国2月期金GCG2跌17.50美元,报1,734元.

现货银XAG=跌0.9%,报32.28美元.

全球股市上涨,周一法国总统萨科齐称,德法协议已经完成,将於周三送交欧盟主席范龙佩.萨科齐称,德法提议将意味着修改欧盟条约.萨科齐称,德法希望出台一个针对整个欧元区的预算平衡规定.[ID:nCN1262978]

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCZ1 1734.00 -17.50 -1.0% 22.0%

COMEX白银期货 SIZ1 32.370 -0.316 -1.0% 4.6%

COMEX铂金期货 PLF2 1533.80 -14.70 -1.0% -13.7%

COMEX钯金期货 PAZ1 643.80 -2.05 -0.3% -19.9%

现货金 XAU= 1729.95 -15.80 -0.9% 21.9%

现货银 XAG= 32.28 -0.28 -0.9% 4.6%

现货铂金 XPT= 1529.75 -17.31 -1.1% -13.5%

现货钯金 XPD= 641.00 -1.19 -0.2% -19.8%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=