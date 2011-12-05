〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因标普将对欧元区六国发布评级警告

路透芝加哥12月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌,因有报告称,标普将宣布将六个欧元区国家的AAA评等置于负面观察名单中,美元转强.

全球气象监测的气象学家John Dee称,巴西中南部天气一直干燥,但料周二至周六将出现1-2英寸的降雨,部分地区的降雨量将多达3英寸.预计阿根廷的降雨量不会很大,但该国的所有作物长势良好.

一位农业气象学家周一称,阿根廷的玉米和大豆作物目前长势良好,但未来七周将出现乾旱天气的预期可能影响正在开花期的玉米作物.

CFTC数据显示,大型投机客削减大豆净空头头寸,因在截至上周二当周,投机客削减对波动性较高的粮食市场的敞口.

12月豆粕交割239口.

1月大豆合约低於所有关键移动均线,相对强弱指标RSI为37.

CBOT-1月大豆合约SF2收跌9-1/2美分,每蒲式耳11.26-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1升0.02美分,至每磅50.07美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌5.3美元,报每吨281.1美元.

今日CBOT大豆预估成交量为155,394口,豆油为71,912口,豆粕为51,077口.

以下为CBOT农产品期货在2011GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 580.25 -6.25 -1.1% -7.8%

CBOT大豆Sc1 1126.25 -9.50 -0.8% -19.2%

CBOT豆粕SMc1 281.10 -5.30 -1.9% -24.1%

CBOT豆油BOc1 50.07 0.02 0.0% -13.3%

CBOT小麦Wc1 598.75 -13.50 -2.2% -24.6%

CBOT稻米RRc1 1438.50 -7.00 -0.5% 2.8%

欧盟小麦BL2X1 180.00 -1.25 -0.7% -28.7%

美国原油期货CLc1 100.89 -0.07 -0.1% 10.4%

道琼工业指数.DJI 12,093 73 0.6% 4.5%

现货金XAU= 1722.69 -23.06 -1.3% 21.4%

欧元/美元EUR= 1.3399 -0.0035 -0.3% 0.4%

美元指数.DXY 78.5700 -0.0560 -0.1% -0.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1856 -10 -0.5% 4.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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