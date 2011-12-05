〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因标普将对欧元区六国发布评级警告

美国热股：维亚康姆将专注六个品牌，股价下跌
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
路透芝加哥12月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌,因有报告称,标普将宣布将六个欧元区国家的AAA评等置于负面观察名单中,美元转强.
全球气象监测的气象学家John Dee称,巴西中南部天气一直干燥,但料周二至周六将出现1-2英寸的降雨,部分地区的降雨量将多达3英寸.预计阿根廷的降雨量不会很大,但该国的所有作物长势良好.
一位农业气象学家周一称,阿根廷的玉米和大豆作物目前长势良好,但未来七周将出现乾旱天气的预期可能影响正在开花期的玉米作物.
CFTC数据显示,大型投机客削减大豆净空头头寸,因在截至上周二当周,投机客削减对波动性较高的粮食市场的敞口.
12月豆粕交割239口.
1月大豆合约低於所有关键移动均线,相对强弱指标RSI为37.
CBOT-1月大豆合约SF2收跌9-1/2美分,每蒲式耳11.26-1/4美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1升0.02美分,至每磅50.07美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌5.3美元,报每吨281.1美元.
今日CBOT大豆预估成交量为155,394口,豆油为71,912口,豆粕为51,077口.
以下为CBOT农产品期货在2011GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 580.25 -6.25 -1.1% -7.8%
CBOT大豆Sc1 1126.25 -9.50 -0.8% -19.2%
CBOT豆粕SMc1 281.10 -5.30 -1.9% -24.1%
CBOT豆油BOc1 50.07 0.02 0.0% -13.3%
CBOT小麦Wc1 598.75 -13.50 -2.2% -24.6%
CBOT稻米RRc1 1438.50 -7.00 -0.5% 2.8%
欧盟小麦BL2X1 180.00 -1.25 -0.7% -28.7%
美国原油期货CLc1 100.89 -0.07 -0.1% 10.4%
道琼工业指数.DJI 12,093 73 0.6% 4.5%
现货金XAU= 1722.69 -23.06 -1.3% 21.4%
欧元/美元EUR= 1.3399 -0.0035 -0.3% 0.4%
美元指数.DXY 78.5700 -0.0560 -0.1% -0.6%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1856 -10 -0.5% 4.7%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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