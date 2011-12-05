〔纽约期市〕咖啡期货和期糖走升,可可期价则跌至约三年低位

路透纽约/伦敦12月5日电---美国阿拉比卡咖啡期货周一跃升3%,跟随其它市场走势,因冀望欧元区债务危机得以解决,而可可则收於近三年低位,因供应充足.

期糖持坚.

对欧洲领导人将在本周峰会上会拿出可信方案令欧洲走出债务危机的信心提振全球股市.

汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB在软商品市场收盘後转升为跌.

阿拉比卡咖啡期货跃升,但仍陷於每磅2.23-2.55美元的两个月交投区间内,受美元走软及投资者买盘支撑.哥伦比亚等国收成前景趋於黯淡,被视为利多因素,但认证库存增加加重价格压力.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2跳涨6.85美分,或3%,收报每磅2.3640美元,为局内日.

"阿拉比卡咖啡价格将一路上扬,因为今年供应吃紧,"Hackett Financial Advisors总裁Shawn Hackett表示.

"阿拉比卡咖啡期货在区间内交投的时间料将延长,"Rabobank资深软商品分析师Keith Flury表示.

Flury也称,预期近期罗布斯塔咖啡的下行风险会延续至2012年第一季,因越南丰收.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收高51美元,或2.6%,报每吨2,040美元.

伦敦可可期货收於三年来最低,而ICE可可期货则跌至逾两年半来最低,因有大量供应,但美国市场则因英镑GBP=走高而逆转走势,小幅上扬.

ICE-3月可可期货CCc2回落22美元,收於每吨2,206美元,为次月合约2008年12月来最低收位.伦敦3月可可期货LCCc2则收低15英镑,报每吨1,420英镑,为2008年11月以来最低收位.

ICE-指标3月原糖期货SBc1升0.63美分,或2.7%,收於每磅24.08美分.伦敦3月白糖期货LSUc1同样收高10.80美元,或1.8%,至每吨624.40美元.(完)