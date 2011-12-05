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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 07:02 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因缺乏外围市场支撑

路透芝加哥12月5日电---美国小麦期货周一收低,交易商称合约在失去外围市场的支持後回吐盘初涨势.今日合约开高.

基本面缺乏支撑,令合约价格极易因美元出现波动.美元尾盘走坚,因担心欧元区部分国家债信评等或遭调降.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-3月软红冬麦合约WH2跌2.3%.

美国农业部周一早间公布的一周出口检验报告显示,小麦出口检验规模为1,449.7万蒲式耳,不及预期的1,500-2,000万蒲式耳.

美国大平原硬红冬麦种植区接近全境周末出现雨雪天气.

沙特阿拉伯购入33万吨小麦,均价为每吨286.45美元,其中部分来自美国境内.

伊拉克谷物委员会推迟一场5万吨小麦的招标.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收低13-1/2美分,报每蒲式耳5.98-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为73,989口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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