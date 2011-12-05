〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因缺乏外围市场支撑

美国热股：维亚康姆将专注六个品牌，股价下跌
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
路透芝加哥12月5日电---美国小麦期货周一收低,交易商称合约在失去外围市场的支持後回吐盘初涨势.今日合约开高.
基本面缺乏支撑,令合约价格极易因美元出现波动.美元尾盘走坚,因担心欧元区部分国家债信评等或遭调降.
指标芝加哥期货交易所(CBOT)-3月软红冬麦合约WH2跌2.3%.
美国农业部周一早间公布的一周出口检验报告显示,小麦出口检验规模为1,449.7万蒲式耳,不及预期的1,500-2,000万蒲式耳.
美国大平原硬红冬麦种植区接近全境周末出现雨雪天气.
沙特阿拉伯购入33万吨小麦,均价为每吨286.45美元,其中部分来自美国境内.
伊拉克谷物委员会推迟一场5万吨小麦的招标.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收低13-1/2美分,报每蒲式耳5.98-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为73,989口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌41点，或5.63%，至687点。海岬型船舶日均获利跌262美元，报5,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。