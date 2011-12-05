〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因报导称标准普尔将调降欧洲六国评级

路透芝加哥12月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因一报导称标准普尔近期准备将欧元区六个AAA评级国家的债信展望调降至负面,美元转升.

分析机构Informa Economics周一将中国2012年玉米产量预估上调550万吨至1.90亿吨,因单产预期增长.

一位农业气象学者周一表示,阿根廷玉米和大豆作物状况良好,不过预报称未来几周天气乾旱恐将影响处於开花期的玉米田地.

本周初段,美国中西部的东区持续潮湿的天气,将拖延晚收割.不过降雨将在2012年种植工作开始前,增加土壤湿度.Global Weather Monitoring预计周二将迎来为期10天的干燥天气.

受降雨影响的澳洲小麦供应充裕,预计将进一步打压2012年美国和南美玉米价格,因主要玉米进口商转而选择价格较低,且等级下降的小麦作为牲畜饲料之用.

商品期货交易委员会(CFTC)称,截至上周二当周,芝加哥期货交易所大型投机客削减CBOT玉米期货的多头部位至17个月低位.

12月合约无交割.

CBOT-3月玉米合约CH2收跌4-1/4美分,报每蒲式耳5.91美元.

3月合约在所有关键移动均线切入位下方交投.九日相对强弱指标(RSI)为30.

今日CBOT玉米预估成交量为212,027口.(完)

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