〔纽约期市〕ICE期棉小幅上涨,等待周五USDA报告

路透纽约12月5日电---棉花期货周一小幅收高,盘中交投清淡.分析师表示,市场等待周五政府公布的作物报告.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收升0.38美分,收报每磅92.22美分,交投区间在91.54-92.80美分区间内.这距离上周五90.92-92.27美分的波动区间并不远.

ICE Futures数据显示,周一成交量为约7,700口,较30日均值低近三分之二.

"这相当令人纠结."独立期棉分析师Mike Stevens表示:"市场仍在该区域盘整."

交易商表示,周五美国农业部(USDA)发布月度供需报告前,市场可能都处於波动状态.

USDA预计将下调2011/12年美国棉花产量和出口预估.

USDA在11月供给报告中曾预计,2011/12年美国棉花产量将在1,630万包,低於此前一个月的1,661万包.

棉花合约可能在年底假日季节间也陷入波动,预计随着明年初下一轮工厂买盘增加,商业活动将开始活跃.

交易所数据显示,上周五棉花市场未平仓合约为137,826口,之前一日为137,741口.

洲际交易所数据显示,上周五总成交量为7,901口.(完)