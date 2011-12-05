〔金属期市〕期铜逆转盘中涨势收低,因担心欧洲国家评级遭降

美国热股：维亚康姆将专注六个品牌，股价下跌
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
* 铜价转至平盘下方,因担心标普或调降欧洲国家债信评级
* 新的忧虑令铜价回吐此前因德法协议引发的涨幅
* 中国服务业PMI下跌;关注是否进一步放宽货币政策
路透纽约12月5日电---铜价周一尾盘跌至平盘下方,跟随欧元兑美元逆转走势,此前一媒体报导称,评级机构标准普尔警告可能在90日内调降德国、法国及其它四个评级最高的欧元区国家债信评级.
金融时报有关标准普尔的报导伤及欧元、金属和其它市场.这些市场早前走强,因德法达成协议,引燃对欧洲领导人正接近得出危机解决方案的乐观情绪.
2015GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至每吨7,927.50美元,自7,940美元的收盘价回落.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2电子交易尾盘跌3.25美分至每磅3.5520美元,不及此前每磅3.6155美元的收盘价.
"我们正接近(欧元区债务危机)的拐点,成败在此一举,必须作出关键决定,否则将令局势变得相当糟糕,"巴克莱资本的分析师Gayle Berry表示.
"鉴於欧债危机是对金属价格影响最大的单一因素,因此如果出现市场乐见的进展,我认为价格可能会回升,特别是在空仓回补的支撑下."
对中国消费的预期周一盘初亦提振铜价.中国上周三年来首次调降存准率.[ID:nCN1253422]
汤森路透初步数据显示,纽约尾盘合约成交量仅为37,250口,较30日均值低近37%.
以下为2024GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 355.05 -3.40 -0.95 444.70 -20.16
LME期铝 2129.00 -1.00 -0.05 2470.00 -13.81
LME期铜 7939.50 44.50 +0.56 9600.00 -17.30
LME期铅 2120.00 15.00 +0.71 2550.00 -16.86
LME期镍 18505.00 765.00 +4.31 24750.00 -25.23
LME期锡 20000.00 50.00 +0.25 26900.00 -25.65
LME期锌 2040.00 -12.00 -0.58 2454.00 -16.87
上海期铝 16220.00 -35.00 -0.22 16840.00 -3.68
上海期铜 57960.00 -100.00 -0.17 71850.00 -19.33
上海期锌 15715.00 -80.00 -0.51 19475.00 -19.31
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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