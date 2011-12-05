〔金属期市〕期铜逆转盘中涨势收低,因担心欧洲国家评级遭降

* 铜价转至平盘下方,因担心标普或调降欧洲国家债信评级

* 新的忧虑令铜价回吐此前因德法协议引发的涨幅

* 中国服务业PMI下跌;关注是否进一步放宽货币政策

路透纽约12月5日电---铜价周一尾盘跌至平盘下方,跟随欧元兑美元逆转走势,此前一媒体报导称,评级机构标准普尔警告可能在90日内调降德国、法国及其它四个评级最高的欧元区国家债信评级.

金融时报有关标准普尔的报导伤及欧元、金属和其它市场.这些市场早前走强,因德法达成协议,引燃对欧洲领导人正接近得出危机解决方案的乐观情绪.

2015GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至每吨7,927.50美元,自7,940美元的收盘价回落.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2电子交易尾盘跌3.25美分至每磅3.5520美元,不及此前每磅3.6155美元的收盘价.

"我们正接近(欧元区债务危机)的拐点,成败在此一举,必须作出关键决定,否则将令局势变得相当糟糕,"巴克莱资本的分析师Gayle Berry表示.

"鉴於欧债危机是对金属价格影响最大的单一因素,因此如果出现市场乐见的进展,我认为价格可能会回升,特别是在空仓回补的支撑下."

对中国消费的预期周一盘初亦提振铜价.中国上周三年来首次调降存准率.[ID:nCN1253422]

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘合约成交量仅为37,250口,较30日均值低近37%.

以下为2024GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 355.05 -3.40 -0.95 444.70 -20.16

LME期铝 2129.00 -1.00 -0.05 2470.00 -13.81

LME期铜 7939.50 44.50 +0.56 9600.00 -17.30

LME期铅 2120.00 15.00 +0.71 2550.00 -16.86

LME期镍 18505.00 765.00 +4.31 24750.00 -25.23

LME期锡 20000.00 50.00 +0.25 26900.00 -25.65

LME期锌 2040.00 -12.00 -0.58 2454.00 -16.87

上海期铝 16220.00 -35.00 -0.22 16840.00 -3.68

上海期铜 57960.00 -100.00 -0.17 71850.00 -19.33

上海期锌 15715.00 -80.00 -0.51 19475.00 -19.31

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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