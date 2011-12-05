〔美国股市〕收高,但欧债危机忧虑抑制涨势

* 萨科齐和梅克尔之间的会谈增强希望

* 报告:标普将德国等国的评级置于负面观察名单

* 股指收高:道琼工业指数升0.7%、标普500股指升1%、Nasdaq指数升1.1%

路透纽约12月5日电---美国股市周一收高,但涨势遭德国和其它欧洲信用评级最高的国家或遭调降的消息削弱.

股市命运系于欧债危机能否得到解决.在法国总统萨科齐表示德法已就加强欧元区的财政控制达成协议後,乐观的投资者早盘买入股票.将於周五对该提议进行投票.

但欧元区所有国家评级都可能遭调降的报告尾盘打击市场.英国金融时报称,标普将德国、法国和其它国家债信评级置于"负面观察名单",这是其评级可能被调降的前奏.

"市场感觉在某些方面已暂时克服了这些忧虑,但现在将重新面对这些担忧,至少在心里反复琢磨这些事,"Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示.

数月来市场一直受欧元区危机困扰.有关欧洲决策者将进入危机解决最後阶段的冀望令标准普尔500指数上周大涨7.4%,是近三年来的最佳单周表现.

标普金融股指数.GSPF升2.1%,涨幅仍居前.花旗集团(Citigroup)(C.N)升5.9%,至29.83美元.摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)则升6.8%,报16.57美元.

道琼工业指数.DJI上升78.41点,或0.65%,至12,097.83点;标准普尔500指数.SPX上涨12.80点,或1.03%,至1,257.08点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升28.83点,或1.10%,至2,655.76点.

三大股指中午左右的涨幅均一度远超1%.

投资者希望欧盟协议能为欧洲央行大规模购买公债铺平道路.

美国最大的寿险商--美国大都会人寿保险公司(MET.N)升3.7%,至32.92美元,此前公司预测2012年获利成长将高达7%,尽管第四季财测低於预期.

软件业者SuccessFactorsSFSF.N股价暴涨51%至39.75美元,此前德国软件巨头思爱普(SAP)(SAPG.DE)宣布出价34亿美元现金收购前者.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为71.3亿股,低於79.6亿股的当前日均水平.

纽约证交所涨跌股票家数之比约为4:1,而Nasdaq市场则为9:4左右.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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