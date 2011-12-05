〔美国债市〕公债价格变动不大,欧洲多国评级可能调降的担忧刺激买盘

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 美国公债变动不大,关於欧洲国家评级可能被调降的报导刺激买盘
* 稍早时市场对欧洲持乐观情绪,公债收益率上扬
* 美联储买入66.4亿美元2018-2031年到期的公债
路透纽约12月5日电---多数美国公债周一几无变动,关於欧洲国家信用评级或将置于负面观察名单的媒体报导,引发美国公债避险的避险买盘,逆转了美债的稍早疲态.
根据金融时报和彭博报导,标普预计将宣布把德国、法国、荷兰、奥地利、芬兰和卢森堡等欧元区国家置于负面观察名单,其信用评级90天后或被调降.
该报导令美债逆转稍早全部跌势,先前交易商关注本周欧洲领导人会谈所传出的积极迹象.
"似乎如果债券价格充分下跌,总会有买家浮现."Keefe, Bruyette and Woods的公债与机构债交易主管James Newman称.
近来,美国公债一直波动,因遏制欧洲债务危机的努力将取得进展的希望增长.
不过,美债收益率涨势已受到抑制,因距离欧债问题的长久解决方案仍有一段距离.
"如果欧洲能够提供一些有关建立财政联盟计划的具体指引,那麽美债价格将在周五前下跌."道明证券(TD Securities)首席分析师兼利率策略部主管Eric Green表示.
他还补充道:"但公债收益率还未走高,因为(欧洲)还有许多事情要做."
法国总统萨科奇和德国总理梅克尔周一就一系列应对欧债危机的改革达成一致,相关提议将在周三提交给欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy).
指标10年期公债US10YT=RR价格最新下跌1/32,收益率报2.04%.一周半前报1.89%.
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