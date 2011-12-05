〔纽约汇市〕欧元因评级调降忧虑走软,市场静待欧盟峰会

标题新闻：菲律宾棉兰老岛附近海域周五发生里氏6.7级地震，震源深度10公里，无海啸威胁-USGS
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* 标普宣布将欧元区15国评等置于负面观察名单
* 投资者寄望於欧盟峰会可能出台解决危机的方案
* 欧洲央行周四料将降息,采取更激进的行动
路透纽约12月5日电---欧元兑美元周一走软,因担忧包括德国和法国等AAA评级国家在内的更多欧洲国家评等将在未来数月被调降.
欧元回吐稍早涨幅,之前德法两国就解决危机的提议达成一致,提振对本周稍後峰会可望出台危机全面解决方案的乐观情绪,欧元受此推动上扬.
标准普尔周一稍晚宣布将欧元区15国信贷评等置于负面观察名单.
根据路透数据,欧元兑美元EUR=最低跌至1.3374美元,脱离日高1.3486美元.尾盘回落0.1%,报1.3391美元.交易商称,止损位在1.3390美元之下,在1.3360美元之下有更多卖兴.
法国总统萨科齐和德国总理梅克尔就一项制定针对整个欧元区的预算纪律的总计划达成一致,称欧盟条约将需要被修改.
上述提议将於周三送交欧盟主席范龙佩.
GFT汇市研究部董事Kathy Lien称,投资者仍对欧洲领导人是否有能力提供欧债危机的切实解决方案存疑.
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波罗的海海岬型船运价指数下跌41点，或5.63%，至687点。海岬型船舶日均获利跌262美元，报5,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透2月10日 - 美国劳工部对月度生产者物价指数(PPI)数据做出修 正(2009年为基期)： 经季节调整 2016年12月 前值 最终需求 0.2 0.3 最终需求扣除食品和能源 0.1 0.2 最终需求扣除食品和能源及贸易 0.1 0.1 备注： 劳工部重新计算2012-2016年PPI季节调整因子，导致同一时期经季节 调整的指数修正。 此计算并未影响未经调整数据。 这导致1月13日公布的2016年12月数据出现部分修正。 美国劳工部将于2月14日公布2017年1月数据。 劳工部修正内容，请参考以下网址：http://www.bls.gov/ppi (完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)