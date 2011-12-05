〔纽约汇市〕欧元因评级调降忧虑走软,市场静待欧盟峰会

* 标普宣布将欧元区15国评等置于负面观察名单

* 投资者寄望於欧盟峰会可能出台解决危机的方案

* 欧洲央行周四料将降息,采取更激进的行动

路透纽约12月5日电---欧元兑美元周一走软,因担忧包括德国和法国等AAA评级国家在内的更多欧洲国家评等将在未来数月被调降.

欧元回吐稍早涨幅,之前德法两国就解决危机的提议达成一致,提振对本周稍後峰会可望出台危机全面解决方案的乐观情绪,欧元受此推动上扬.

标准普尔周一稍晚宣布将欧元区15国信贷评等置于负面观察名单.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=最低跌至1.3374美元,脱离日高1.3486美元.尾盘回落0.1%,报1.3391美元.交易商称,止损位在1.3390美元之下,在1.3360美元之下有更多卖兴.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔就一项制定针对整个欧元区的预算纪律的总计划达成一致,称欧盟条约将需要被修改.

上述提议将於周三送交欧盟主席范龙佩.

GFT汇市研究部董事Kathy Lien称,投资者仍对欧洲领导人是否有能力提供欧债危机的切实解决方案存疑.