更正:〔韩国经济〕第三季经季节调整後GDP上修为较前季增0.8%,初值增0.7%

美国热股：维亚康姆将专注六个品牌，股价下跌
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
(更正:因英文原文有误,内文第四段第三季民间消费修正後较前季应为"增长0.4%",非"增长2.0%",第五段资本投资修正後应为"下降0.8%",非"增长2.0%")
路透首尔12月6日电---韩国央行数据显示,韩国经季节调整後的第三季国内生产总值(GDP)修正後较前季增长0.8%,初值为增长0.7%
韩国第三季GDP修正後较上年同期增长3.5%,初值为增长3.4%.
韩国经季节调整後的第二季GDP较前季增长0.9%,较上年同期增长3.4%.
第三季民间消费修正後较前季增长0.4%,初值为增长0.6%.民间消费对韩国GDP的贡献略超过一半.
第三季资本投资修正後较前季下降0.8%,逊於初值的增长0.4%.(完)
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--编译 肖群英;审校 郑茵
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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