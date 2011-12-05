更正:〔韩国经济〕第三季经季节调整後GDP上修为较前季增0.8%,初值增0.7%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下降

波罗的海海岬型船运价指数下跌41点，或5.63%，至687点。海岬型船舶日均获利跌262美元，报5,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。