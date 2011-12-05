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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 07:36 BJT

更正:〔韩国经济〕第三季经季节调整後GDP上修为较前季增0.8%,初值增0.7%

(更正:因英文原文有误,内文第四段第三季民间消费修正後较前季应为"增长0.4%",非"增长2.0%",第五段资本投资修正後应为"下降0.8%",非"增长2.0%")

路透首尔12月6日电---韩国央行数据显示,韩国经季节调整後的第三季国内生产总值(GDP)修正後较前季增长0.8%,初值为增长0.7%

韩国第三季GDP修正後较上年同期增长3.5%,初值为增长3.4%.

韩国经季节调整後的第二季GDP较前季增长0.9%,较上年同期增长3.4%.

第三季民间消费修正後较前季增长0.4%,初值为增长0.6%.民间消费对韩国GDP的贡献略超过一半.

第三季资本投资修正後较前季下降0.8%,逊於初值的增长0.4%.(完)

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--编译 肖群英;审校 郑茵

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