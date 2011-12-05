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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 06:44 BJT

〔全球航运〕波罗的海指数下滑,市况淡静

路透伦敦12月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,本周伊始交投淡静.

不过,货运业未来几个月料出现更多振荡,船舶供应充裕和经济形势愈发低迷将令获利承压.

波罗的海乾散货运价指数下跌10点或0.54%至1,856点,逆转此前连续五天的涨势.

Dahlman Rose & Co称,"海岬型船费略有下滑...今日没有船货预定."

海岬型船舶推动了货运市场近期涨势,受助于澳洲和巴西对中国的煤矿和铁矿石出口,以及日本煤矿进口活动回暖.港口船舶拥堵日益严重亦给市场提供支撑.

铁矿石运输占大型海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商表示,铁矿石价格走势依然是影响干散货运价格的一个关键因素.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一跌0.56%,船舶日均获利达到29,250美元.10月曾触及一年高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.47%,船舶日均获利为13,523美元.(完)

--编译 张荻;审校 杜明霞

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