版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 07:01 BJT

〔东京汇市〕欧元受标普降评警告打压回落,澳元观望澳洲央行会议

* 欧元从高位回落,此前标准普尔警告可能调降欧元区国家评级

* 欧盟领导人化解欧债危机面临更大压力

* 澳元持稳,观望澳洲央行货币政策会议

路透悉尼12月6日电---欧元在周二亚洲时段持稳,此前标准普尔称,将欧元区国家评级置于负面观察名单,可能调降包括最高评级国家德国在内的15个欧元区国家信用评级.[ID:nCN1263748]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐