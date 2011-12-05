〔东京汇市〕欧元受标普降评警告打压回落,澳元观望澳洲央行会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元从高位回落,此前标准普尔警告可能调降欧元区国家评级
* 欧盟领导人化解欧债危机面临更大压力
* 澳元持稳,观望澳洲央行货币政策会议
路透悉尼12月6日电---欧元在周二亚洲时段持稳,此前标准普尔称,将欧元区国家评级置于负面观察名单,可能调降包括最高评级国家德国在内的15个欧元区国家信用评级.[ID:nCN1263748]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。