〔中国个股〕长安汽车称将回购至多2.699亿股B股,占B股股份的25.14%

路透上海12月6日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周二公告称,拟回购至多26,985.9万股公司境内上市外资股(B股)股份,占公司目前总股本的5.58%和B股股份的25.14%,回购资金总额不超过6.1亿港元(折合约5亿元人民币).

公告并称,本次回购股份价格不高於3.76港元/股,回购股份期限自股东大会通过本次回购股份的决议之日起六个月,如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额6.1亿港元或回购B股总量达到26,985.9万股,则回购方案实施完毕.

公司指出,本次回购有利於提升长安汽车价值,实现股东利益最大化,对公司有利,对全体股东有利.

本次回购股份方案将在公司股东大会批准後,履行债权人公告事项,并取得国家外汇管理局的购汇审批後即可实施;本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本.

长安汽车於2009年已实施过B股回购方案,公司累计回购B股数量为836.52万股,占公司总股本的比例为0.3584%,购买支付总金额约为港币3,081万港元.

长安汽车因重大事项待披露,公司股票自10月17日起停牌,停牌前A股收报4.39元人民币,B股收报2.26港元.(完)

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