〔中国个股〕长安汽车称将回购至多2.699亿股B股,占B股股份的25.14%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月6日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周二公告称,拟回购至多26,985.9万股公司境内上市外资股(B股)股份,占公司目前总股本的5.58%和B股股份的25.14%,回购资金总额不超过6.1亿港元(折合约5亿元人民币).
公告并称,本次回购股份价格不高於3.76港元/股,回购股份期限自股东大会通过本次回购股份的决议之日起六个月,如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额6.1亿港元或回购B股总量达到26,985.9万股,则回购方案实施完毕.
公司指出,本次回购有利於提升长安汽车价值,实现股东利益最大化,对公司有利,对全体股东有利.
本次回购股份方案将在公司股东大会批准後,履行债权人公告事项,并取得国家外汇管理局的购汇审批後即可实施;本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本.
长安汽车於2009年已实施过B股回购方案,公司累计回购B股数量为836.52万股,占公司总股本的比例为0.3584%,购买支付总金额约为港币3,081万港元.
长安汽车因重大事项待披露,公司股票自10月17日起停牌,停牌前A股收报4.39元人民币,B股收报2.26港元.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。