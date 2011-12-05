〔加拿大股市〕收高,欧洲应对危机的希望抵消了欧元区评等或调降之忧

路透多伦多12月5日电---加拿大股市周一小幅收高,受能源和金融类股上涨提振,但在有关德国和其他欧洲国家评级或被调降的报导公布之後,市场回吐了早前录得的多数涨幅.
此前金融时报报导称,标普警告,或将在90天内调降德国、法国以及其他四个AAA评级欧元区国家的评等.受此报导影响,TSX指数几乎抹去全部1.6%的涨幅.
该报导削弱了对欧元区领导人制定欧债危机应对计划的乐观情绪.法国总统萨科齐和德国总理梅克尔此前同意加强区内预算纪律,称需要修改欧盟条约.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高44.24点,或0.37%,报12,119.33点.10项分类指数中六项收升.
金融类股上升0.8%,领涨市场,能源类指数亦上涨0.8%.(完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
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