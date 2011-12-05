〔纽约汇市〕欧元因评级调降忧虑走软,市场静待欧盟峰会(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 标普宣布将欧元区15国评等置于负面观察名单

* 投资者寄望於欧盟峰会可能出台解决危机的方案

* 欧洲央行周四料将降息,采取更激进的行动

路透纽约12月5日电---欧元兑美元周一走软,因担忧包括德国和法国等AAA评级国家在内的更多欧洲国家评等将在未来数月被调降.

欧元回吐稍早涨幅,之前德法两国就解决危机的提议达成一致,提振对本周稍後峰会可望出台危机全面解决方案的乐观情绪,欧元受此推动上扬.

标准普尔周一稍晚宣布将欧元区15国信贷评等置于负面观察名单.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=最低跌至1.3374美元,脱离日高1.3486美元.尾盘回落0.1%,报1.3391美元.交易商称,止损位在1.3390美元之下,在1.3360美元之下有更多卖兴.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔就一项制定针对整个欧元区的预算纪律的总计划达成一致,称欧盟条约将需要被修改.

上述提议将於周三送交欧盟主席范龙佩.

GFT汇市研究部董事Kathy Lien称,投资者仍对欧洲领导人是否有能力提供欧债危机的切实解决方案存疑.

"任何人都应该面对现实,因为这次欧盟峰会将不是一次终结所有会议的会议,"Lien表示.

"根据欧盟峰会的议程表,焦点将是增强财政合作和监督,这可能长远有帮助,但不能满足交易商等待货币政策承诺的的期望."

数据反映投机客愈发对欧元感到悲观,美国金融监察机构周五数据显示,上周投机客在芝加哥期货交易所持有的欧元净空头头寸为18个月来最多.

欧元区企业调查暗示本季经济大幅萎缩,凸显欧元区经济情况不佳.

不过,许多人仍然寄望周五欧盟将采取行动迈向财政联盟并同意修改欧盟条约,为17个欧元区成员国制定出协调一致的预算纪律.

本周焦点也在周四欧洲央行的政策会议,预计欧洲央行将宣布减息及向银行提供新的流动性举措,即使欧洲央行或者不会宣布买入更多主权债.

路透访问73名分析师的调查显示,欧洲央行未来六个月使用新筹集的资金买入受困欧元区国家公债的机率为40%.

不过,周一欧洲央行称上周大幅放慢其公债购买速度,市场益发预计如果欧元区领导愿意放弃部分国家权力以拯救欧元,欧洲央行可能在未来几个月更积极买入受困的欧元区国家公债.

欧元兑日圆EURJPY=下滑0.5%,至104.06日圆.美元兑日圆JPY=下跌0.4%,至77.71日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3401 1.3402 -0.01 +0.18 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.72 78.00 -0.36 -4.23 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.21 104.56 -0.33 -4.07 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9200 0.9211 -0.12 -1.45 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5651 1.5593 +0.37 +0.33 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0170 1.0180 -0.10 +2.04 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0270 1.0213 +0.56 +0.66 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2329 1.2340 -0.09 -1.27 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8561 0.8588 -0.31 -0.13 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7800 0.7764 +0.46 +0.12 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7676 5.7812 -0.24 -0.93 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7292 7.7521 -0.30 -0.77 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7577 6.7463 +0.17 +0.71 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0605 9.0401 +0.23 +0.89 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/利棣儿;审校 徐文焰/张荻

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