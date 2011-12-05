《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 66.35 -2.17 -3.17 3917454
搜狐 (SOHU.O) 52.62 +1.63 +3.20 1766073
网易 (NTES.O) 46.80 +0.29 +0.62 476656
百度 (BIDU.O) 134.63 +0.54 +0.40 4420112
亚信科技 ASIA.O 8.72 +0.10 +1.16 747942
侨兴环球电话 XING.O 0.88 +0.03 +3.51 203097
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.22 +0.10 +0.76 2116833
联电 (UMC.N) 2.22 -0.02 -0.89 405193
日月光 (ASX.N) 4.73 +0.04 +0.85 104967
矽品精密 (SPIL.O) 4.58 -0.02 -0.43 1977539
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.02 +2.45 84621
友达 (AUO.N) 4.85 -0.08 -1.62 407529
中华电信 (CHT.N) 33.48 -0.32 -0.95 47983
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.25 +0.13 +0.35 806732
香港
中国移动 (CHL.N) 48.95 +0.05 +0.10 163781
中国联通 (CHU.N) 21.38 +0.09 +0.42 188116
中国电信 (CHA.N) 60.37 +0.71 +1.19 10282
中芯国际 (SMI.N) 2.44 -0.05 -2.01 13368
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.57 +0.09 +2.59 500
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。