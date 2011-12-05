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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 07:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 66.35 -2.17 -3.17 3917454

搜狐 (SOHU.O) 52.62 +1.63 +3.20 1766073

网易 (NTES.O) 46.80 +0.29 +0.62 476656

百度 (BIDU.O) 134.63 +0.54 +0.40 4420112

亚信科技 ASIA.O 8.72 +0.10 +1.16 747942

侨兴环球电话 XING.O 0.88 +0.03 +3.51 203097

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.22 +0.10 +0.76 2116833

联电 (UMC.N) 2.22 -0.02 -0.89 405193

日月光 (ASX.N) 4.73 +0.04 +0.85 104967

矽品精密 (SPIL.O) 4.58 -0.02 -0.43 1977539

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.02 +2.45 84621

友达 (AUO.N) 4.85 -0.08 -1.62 407529

中华电信 (CHT.N) 33.48 -0.32 -0.95 47983

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.25 +0.13 +0.35 806732

香港

中国移动 (CHL.N) 48.95 +0.05 +0.10 163781

中国联通 (CHU.N) 21.38 +0.09 +0.42 188116

中国电信 (CHA.N) 60.37 +0.71 +1.19 10282

中芯国际 (SMI.N) 2.44 -0.05 -2.01 13368

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.57 +0.09 +2.59 500

(完)

--整理 徐文焰

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