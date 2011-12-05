全球外汇市场12月6日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0001 - 英国零售业联盟(BRC)11月零售销售.
-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行记者会.
0030 - 澳洲第三季经常帐报告及净出口对GDP的贡献.
0330 - 澳洲央行12月利率决定.
0815 - 瑞士11月消费者物价指数(CPI).
1000 - 欧元区区内生产总值(GDP)第三季修正值.
1100 - 德国10月工业订单.
1245 - 美国12月3日当周ICSC/高盛连锁店销售.
1355 - 美国12月3日当周Redbook连锁店销售.
1500 - 美国供应管理协会(ISM)制造业和非制造业半年度预估.
1500 - 美国联邦储备理事会理事塔鲁洛、副财长沃林、证券交易委员会主席夏皮洛和商品期货交易委员会主席詹斯勒等出席参议院金融委员会听证会.
1545 - 爱尔兰公布2012年预算.
1730 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿发表讲话.
1830 - 美国里奇蒙联邦储备银行研讨会.
2330 - 日本12月路透短观制造业景气判断指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。