叙利亚称愿有条件接受阿盟和平协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月5日电---叙利亚表示已经有条件批准阿拉伯联盟的和平计划，结束该国长达八个月的抗议活动。活动人士表示，在叙利亚中部城市胡姆斯(Homs)，周一至少有60具尸体被送往医院。

在叙利亚外长穆阿利姆(Walid al-Mualem)写给阿盟的信中，叙利亚拒绝外国干涉，并要求解除制裁并重返阿盟。

阿盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)在开罗表示：“叙利亚提出的条件包含了我们之前未听过的新内容。”阿盟各国外长正在研究对策。

叙利亚因其镇压抗议者面临阿拉伯和国际社会的制裁。法国石油巨头道达尔集团(TOTF.PA)表示将在叙利亚停产。

叙利亚同时还对北方邻国土耳其的制裁发起了报复，对进口自土耳其的商品徵收30%的关税，并对燃料和货物徵收限制性关税。土耳其对此不屑一顾，称有常识的人都知道，叙利亚民众受到的影响将最严重。

为展示其军事实力，对外国干涉力量进行威慑，叙利亚军队举行了军事演习。高级将领观看了演习，国家电视台也将其列为头条新闻。

胡姆斯的活动人士表示，该城市有60多具尸体被送往医院。他们称，目前还不清楚他们的死因。

活动人士和当地的居民报告称，自周日以来，该地发生了一系列绑架事件。这是胡姆斯近期教派杀戮活动运用的一种手段。（完）