〔加拿大汇市〕加元/美元收高但回吐先前升幅,受欧元区或遭降评消息影响

路透多伦多12月5日电---加元兑美元周一收高,但回吐先前升幅,因有报导称欧元区六国可能面临债信评等遭调降,打击市场对解决欧债危机有所进展的乐观情绪.

金融时报报导称,标普将宣布将德法荷奥芬卢等国的AAA评等置于负面观察名单,90天后或被调降.[ID:nCN1263568]

加元/美元CAD=D4收报1.0168加元,或0.9835美元,高於周五收盘的1.0183加元,或0.9820美元,但低於盘中高位.加元/美元盘中一度升至1.0122加元.

蒙特利尔银行资本市场外汇交易主管Matt Perrier认为1.0080加元仍为近期阻力位.

支撑位为1.0225加元,接下来是1.0365加元,若低於该水平则料跌向10月所见的1.0550-1.06加元附近.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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