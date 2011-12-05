〔加拿大汇市〕加元/美元收高但回吐先前升幅,受欧元区或遭降评消息影响

美国热股：维亚康姆将专注六个品牌，股价下跌
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
路透多伦多12月5日电---加元兑美元周一收高,但回吐先前升幅,因有报导称欧元区六国可能面临债信评等遭调降,打击市场对解决欧债危机有所进展的乐观情绪.
金融时报报导称,标普将宣布将德法荷奥芬卢等国的AAA评等置于负面观察名单,90天后或被调降.[ID:nCN1263568]
加元/美元CAD=D4收报1.0168加元,或0.9835美元,高於周五收盘的1.0183加元,或0.9820美元,但低於盘中高位.加元/美元盘中一度升至1.0122加元.
蒙特利尔银行资本市场外汇交易主管Matt Perrier认为1.0080加元仍为近期阻力位.
支撑位为1.0225加元,接下来是1.0365加元,若低於该水平则料跌向10月所见的1.0550-1.06加元附近.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张荻
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路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌41点，或5.63%，至687点。海岬型船舶日均获利跌262美元，报5,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。