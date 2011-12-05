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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 07:25 BJT

〔中国个股〕宝钢股份称股票周二起停牌,因正筹划部分资产调整事宜

路透上海12月6日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,公司正在筹划部分资产调整事宜,为避免对公司股价造成重大影响,公司股票自今日起停牌.

公告并称,公司将尽快确定相关方案并复牌.

宝钢股份今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%.[ID:nCN1184294]

宝钢股份周一收报4.88元,过去一个月累计下滑9.29%.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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