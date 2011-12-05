〔中国个股〕宝钢股份称股票周二起停牌,因正筹划部分资产调整事宜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月6日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,公司正在筹划部分资产调整事宜,为避免对公司股价造成重大影响,公司股票自今日起停牌.
公告并称,公司将尽快确定相关方案并复牌.
宝钢股份今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%.[ID:nCN1184294]
宝钢股份周一收报4.88元,过去一个月累计下滑9.29%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。