〔国际油市〕NYMEX原油期货近收平,受标普拟调降欧元区国家评级消息拖累

路透纽约12月5日电---美国原油期货周一收盘几乎持平,在大涨後回落,此前媒体报导标准普尔可能调降多个欧洲主要国家评级拖累欧元下跌.

在油市收盘後,标准普尔发表声明称,的确将15个欧元区国家评级置于负面观察名单.[ID:nCN1263684]

油价在盘初上涨,受伊朗与西方关系紧张引发供应忧虑提振.但美国和中国11月服务业数据疲弱,令原油期货回吐多数涨幅.标普的评级消息拖累欧元回落,进一步打击市场人气.

交易商重新聚焦于定於周二和周三公布的每周行业和官方数据.

路透调查预测,美国上周原油库存减少110万桶,馏分油库存增加130万桶,汽油库存增长110万桶.