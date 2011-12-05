〔中国金融〕11月新增贷款料达5,500-6,000亿,後三天投放超预期--报载

路透上海12月6日电---中国证券报周二报导称,由於11月的最後三天信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷款将达到5,500-6,000亿元人民币.

报导指出,11月最後三天,四大银行新增贷款约900亿元,预计四大行11月新增贷款超过2,200亿元,较10月的2,380亿元略有下降.

报导引述分析人士称,大银行月底信贷投放规模超出预期,不排除有关部门通过窗口指导进行调控,毕竟目前信贷投放节奏低於全年的信贷投放预期,最後两个月完成1.2万亿元信贷投放才能实现全年7.5万亿元目标.

此外银行人士表示,存款增长为银行发放贷款提供了弹药,11月财政存款大量进入银行体系,使得四大银行存款负增长的局面有所好转.

中证报上周五曾报导称,截至11月28日,四大国有商业银行新增贷款仅为1,400多亿元人民币,预计金融机构全月新增贷款约5,000亿元左右,大大低於市场预期的6,000亿元.[ID:nCN1257920]

报导指出,对於年底的信贷投放形势,银行人士均表示乐观.央行下调存款准备金率0.5个百分点,市场流动性紧张的局面有所缓解,预计未来信贷闸门将进一步打开.

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

中国10月新增人民币贷款5,868亿元,为四个月新高.表明货币政策首先选择放松信贷闸门为突破口;为防止经济增速继续下滑,预计今年最後两个月新增信贷仍将维持较高水平.[ID:nCN1213994](完)