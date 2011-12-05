《中国报摘》--金融时报12月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--记者分析文章称,加入世界贸易组织十年来,中国金融业监管与世界全面接轨.
* 其他:
--广东经过"腾笼换鸟"积极推进产业和劳动力大转移大转型.35个位於欠发达地区的"产业转移基地"获得强大的发展动力,前九个月产值超过2,000亿元人民币.
--全国钢铁产业结构调整试点省份的山东钢铁集团,拟将一半产能向沿海转移.
--记者分析文章称,限购令延续有利於巩固楼市调控成果,限购不应是短期的应急行为,应是一项长期的政策取向.
--北京银行提供100亿元人民币授信支持重点商圈小微企业发展.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。