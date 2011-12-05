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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 07:34 BJT

《中国报摘》--金融时报12月6日

* 头版头条:

--记者分析文章称,加入世界贸易组织十年来,中国金融业监管与世界全面接轨.

* 其他:

--广东经过"腾笼换鸟"积极推进产业和劳动力大转移大转型.35个位於欠发达地区的"产业转移基地"获得强大的发展动力,前九个月产值超过2,000亿元人民币.

--全国钢铁产业结构调整试点省份的山东钢铁集团,拟将一半产能向沿海转移.

--记者分析文章称,限购令延续有利於巩固楼市调控成果,限购不应是短期的应急行为,应是一项长期的政策取向.

--北京银行提供100亿元人民币授信支持重点商圈小微企业发展.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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