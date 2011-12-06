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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:18 BJT

〔香港新股〕国电科技环保启动IPO簿记建档,筹资至多50.3亿港元--IFR

路透12月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国电科技环保集团已启动其至多50.3亿港元（约合6.47亿美元）香港首次公开发行（IPO）的簿记建档工作。

该公司将发行20.8亿股股票，占其扩大後股本的30%。指导价格区间为2.16-2.42港元，2012年市盈率为8.5-9.5倍。

五家基石投资者已承诺总共认购2.1亿美元股份。他们分别是软银赛富（8,000万美元）、中国高速传动设备（4,000万美元）、国家电网（3,000万美元）、大唐新能源（3,000万美元）和中国华电（3,000万美元）。

是次发行将於12月14日定价。中金、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)担任承销商。

(完)

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--整理 林高丽/乔艳红

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