版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 07:48 BJT

〔美国股市〕ADR收高,欧元区化解危机的希望提振外资股

路透纽约12月5日电---外国企业在美上市的美国存托凭证(ADR)周一收高,此前德法两国就欧元区财政控制达成协议,但区内国家评级遭调降的威胁令涨幅有所削弱.

投资者涌向外资股,此前法国总统萨科齐表示,德法两国在对欧元区实施更严苛财政控制方面达成一致,该提议将在周五的欧盟峰会上投票表决.

但有关标普可能评估并调降所有欧元区国家评级的报导,抹掉了多数涨幅.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR一度上升1.99%,终场收高1.09%.

相比之下,标准普尔500指数.SPX上涨1.03%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.8%,创五周收盘高点,受德法相关消息提振.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升0.9%.

金融类股涨幅居前,西班牙国际银行(SAN.MC)STD.N上涨3.6%至7.84美元,Lloyds Banking(LLOY.L)(LYG.N)上升8.6%至1.65美元.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升1.1%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收涨2.1%.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐