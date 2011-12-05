〔美国股市〕ADR收高,欧元区化解危机的希望提振外资股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月5日电---外国企业在美上市的美国存托凭证(ADR)周一收高,此前德法两国就欧元区财政控制达成协议,但区内国家评级遭调降的威胁令涨幅有所削弱.
投资者涌向外资股,此前法国总统萨科齐表示,德法两国在对欧元区实施更严苛财政控制方面达成一致,该提议将在周五的欧盟峰会上投票表决.
但有关标普可能评估并调降所有欧元区国家评级的报导,抹掉了多数涨幅.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR一度上升1.99%,终场收高1.09%.
相比之下,标准普尔500指数.SPX上涨1.03%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.8%,创五周收盘高点,受德法相关消息提振.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升0.9%.
金融类股涨幅居前,西班牙国际银行(SAN.MC)STD.N上涨3.6%至7.84美元,Lloyds Banking(LLOY.L)(LYG.N)上升8.6%至1.65美元.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升1.1%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收涨2.1%.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。