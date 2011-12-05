《美债周二展望》欧洲多国评级可能调降的担忧刺激买盘

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国公债变动不大,关於欧洲国家评级可能被调降的报导刺激买盘

* 稍早时市场对欧洲持乐观情绪,公债收益率上扬

* 美联储买入66.4亿美元2018-2031年到期的公债

路透纽约12月5日电---多数美国公债周一几无变动,关於欧洲国家信用评级或将置于负面观察名单的媒体报导,引发美国公债避险的避险买盘,逆转了美债的稍早疲态.

根据金融时报和彭博报导,标普预计将宣布把德国、法国、荷兰、奥地利、芬兰和卢森堡等欧元区国家置于负面观察名单,其信用评级90天后或被调降.

该报导令美债逆转稍早全部跌势,先前交易商关注本周欧洲领导人会谈所传出的积极迹象.

"似乎如果债券价格充分下跌,总会有买家浮现."Keefe, Bruyette and Woods的公债与机构债交易主管James Newman称.

近来,美国公债一直波动,因遏制欧洲债务危机的努力将取得进展的希望增长.

不过,美债收益率涨势已受到抑制,因距离欧债问题的长久解决方案仍有一段距离.

"如果欧洲能够提供一些有关建立财政联盟计划的具体指引,那麽美债价格将在周五前下跌."道明证券(TD Securities)首席分析师兼利率策略部主管Eric Green表示.

他还补充道:"但公债收益率还未走高,因为(欧洲)还有许多事情要做."

法国总统萨科奇和德国总理梅克尔周一就一系列应对欧债危机的改革达成一致,相关提议将在周三提交给欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy).

指标10年期公债US10YT=RR价格最新下跌1/32,收益率报2.04%.一周半前报1.89%.

**欧洲消息影响力盖过美国数据**

欧洲方面消息引发的避险买盘遏制美债收益率上扬,并且压制了经济数据改善带来的卖盘,除非美国经济出现飞速增长.

"过去两个半月公债市场完全完全忽略了美国经济的正面消息,因为投资者只关注欧洲."Green称.

稍早公布的美国工厂订单和服务业数据低於预期,限制了公债市场的跌势.

这些数据削弱了近来高於预期的美国经济数据所带来的部分乐观人气,其中包括上周五公布的11月就业报告.

本周美国公债价格可能继续因欧洲方面的正面消息而下跌,多数人预计收益率可能会逐步上扬,即使走势波动.

分析师称,这并不是说不会出现收益率大幅上涨的情况.市场流动性已经下跌,年底前有可能进一步枯竭,因银行和其他投资者年底通常出脱包括美国公债在内的资产.

去年12月的前两周,10年期美国公债收益率上涨了70个基点,12月底曾触及3.50%的高位,因投资者在年底前抛售公债,并下注美联储第二轮量化宽松政策将进一步帮助经济加速.

法国兴业银行(Societe Generale)的美国利率策略主管Fidelio Tata称,"当前的美国公债买家,多数对价格敏感,"例如美联储、避险买家和外国央行.

"如果出现了供给过多或那些对价格不敏感的投资者买盘不够,进而需要更多买家的情况,就需要想一想,'一个相对价值市场参与者会要求什麽样的收益率水平?"他说.

美联储周一买入66.4亿美元的美国公债,到期日在2018和2031之间.这是其"卖短买长(扭转操作,twist operation)"计划的一部分.(完)

--编译 洪曦/肖群英;审校 张涛/徐文焰

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