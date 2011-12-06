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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 08:24 BJT

〔货币市场〕美元融资成本上升,因市场对欧洲解决债务危机计划存有疑虑

路透纽约/伦敦12月5日电---银行间美元借款成本周一再次上升,因市场对欧洲决策者能否在本周峰会解决主权债务危机存疑,各银行在银行间借贷市场小心翼翼.

投资者将资金放入评级为AAA的荷兰政府公债,并在标售中接受回报为零的德国公债,均显示出市场的紧张情绪.各银行还宁愿将约3,330亿欧元资金放在欧洲央行,而不是将这些资金用於放贷.

周五欧盟峰会被视为解决欧元区债务问题成败的关键,过去近两年欧洲领袖采取的一系列举措均未能阻止债市问题从希腊蔓延至爱尔兰、葡萄牙,乃至意大利和西班牙.

"银行的资本负债表仍具有风险,人们担心它们的再融资情况...危机的根源尚未得到解决,"荷兰国际集团(ING)策略师Alessandro Giansanti说.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其他全球主要央行联手提供流动性後,货币市场紧张形势在上周有所缓解,不过缓解程度有限,银行间借款成本周五回升.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=从0.52833%升至0.53390%,瑞士信贷和瑞银上调拆放款利率.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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