〔货币市场〕美元融资成本上升,因市场对欧洲解决债务危机计划存有疑虑

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约/伦敦12月5日电---银行间美元借款成本周一再次上升,因市场对欧洲决策者能否在本周峰会解决主权债务危机存疑,各银行在银行间借贷市场小心翼翼.
投资者将资金放入评级为AAA的荷兰政府公债,并在标售中接受回报为零的德国公债,均显示出市场的紧张情绪.各银行还宁愿将约3,330亿欧元资金放在欧洲央行,而不是将这些资金用於放贷.
周五欧盟峰会被视为解决欧元区债务问题成败的关键,过去近两年欧洲领袖采取的一系列举措均未能阻止债市问题从希腊蔓延至爱尔兰、葡萄牙,乃至意大利和西班牙.
"银行的资本负债表仍具有风险,人们担心它们的再融资情况...危机的根源尚未得到解决,"荷兰国际集团(ING)策略师Alessandro Giansanti说.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其他全球主要央行联手提供流动性後,货币市场紧张形势在上周有所缓解,不过缓解程度有限,银行间借款成本周五回升.
三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=从0.52833%升至0.53390%,瑞士信贷和瑞银上调拆放款利率.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。