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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月6日

* 头版头条:

--中国央行周一起下调存款准备金率0.5个百分点,预计一次性释放约3,700亿元人民币资金.市场人士表示,准备金集中退款与财政放款一道,奠定了年底前资金面适度宽松的格局,但春节前後资金压力将重新显现,存款准备金率或再次下调.

* 其他:

--由於11月的最後三天四大银行信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷款将达到5,500-6,000亿元人民币.

--年关将近,民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期来临.温州市政府相关报告认为,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.

--财政部消息称,近日中央财政已将2012年粮食风险基金中央补助款315亿元提前通知各省份,促进各地做好粮食宏观调控工作.

--多位专家认为,房地产宏观调控政策效果已显现,房地产行业将逐渐回归理性,未来房价尤其是一线城市的房价下降幅度料继续加大;虽然调控政策存在优化空间,但短期内不会转向,未来政策将以巩固调控成果为主,明年年房地产市场将呈下行趋势,开发投资增速也会出现下滑.

--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)公告称,全资子公司比亚迪香港有限公司将其持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司各3%的股权分别以4,455万元的价格转让给佛山两家公司,共转让佛山金辉6%的股权,合计转让价格为8,910万元.

--普华永道发布报告显示,2011年外资保险公司在国内所占的市场份额依然保持低位,占国内人寿保险市场的份额约为5%,占财产保险市场的份额仅为1%,报告预计,外资险企未来在中国的保费收入将保持约30%的增速.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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