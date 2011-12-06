《中国报摘》--中国证券报12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
* 头版头条:
--中国央行周一起下调存款准备金率0.5个百分点,预计一次性释放约3,700亿元人民币资金.市场人士表示,准备金集中退款与财政放款一道,奠定了年底前资金面适度宽松的格局,但春节前後资金压力将重新显现,存款准备金率或再次下调.
* 其他:
--由於11月的最後三天四大银行信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷款将达到5,500-6,000亿元人民币.
--年关将近,民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期来临.温州市政府相关报告认为,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.
--财政部消息称,近日中央财政已将2012年粮食风险基金中央补助款315亿元提前通知各省份,促进各地做好粮食宏观调控工作.
--多位专家认为,房地产宏观调控政策效果已显现,房地产行业将逐渐回归理性,未来房价尤其是一线城市的房价下降幅度料继续加大;虽然调控政策存在优化空间,但短期内不会转向,未来政策将以巩固调控成果为主,明年年房地产市场将呈下行趋势,开发投资增速也会出现下滑.
--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)公告称,全资子公司比亚迪香港有限公司将其持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司各3%的股权分别以4,455万元的价格转让给佛山两家公司,共转让佛山金辉6%的股权,合计转让价格为8,910万元.
--普华永道发布报告显示,2011年外资保险公司在国内所占的市场份额依然保持低位,占国内人寿保险市场的份额约为5%,占财产保险市场的份额仅为1%,报告预计,外资险企未来在中国的保费收入将保持约30%的增速.(完)
--整理 边竞; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过