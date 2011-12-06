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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:22 BJT

〔韩国股市〕开低,受标普警告可能调降欧元区多国评级拖累

路透首尔12月6日电---韩国股市周二开低,因标准普尔将欧元区15个国家的信用评级置于负面观察名单,引发出现史无前例大规模调降评级的担忧,打击投资者信心.

钢铁股跌幅居前,浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)跌1.14%,此前惠誉调降该公司评级展望.

0003GMT时,韩国综合股价指数.KS11下跌0.39%至1,915.36点.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

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