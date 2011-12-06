〔金砖国家〕12月5日股汇市收盘纵览

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透12月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.56%,报966.19点.
中国股市:沪综指震荡收低逾1%,创近一个半月最低收位,市场人气低迷,此前政策利好难抵市场对宏观经济基本面的担忧,短线获利回吐盘亦对大盘施压.分析师预计,沪综指短线继续维持弱势震荡下跌.沪综指.SSEC收报2,333.229点,跌27.435点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至485亿元人民币,上日为571亿元.[ID:nCN1261906][.SSCN]
香港股市:收涨0.7%,因投资者押注中国政府将进一步放宽政策,推动中资金融和能源股上涨,进而拉抬大盘.此前公布的数据表明,中国经济迅速放缓.恒生指数.HSI收报19,179.7点,银行和中资煤炭股涨幅居前,沪综指.SSEC收低1.2%,报2,333.2点.[ID:nCN1262550][.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期收低,盘中并连续第四日触及跌停线.隔夜欧元弱势震荡拖累人民币中间价低开,即期汇价跟随走跌.同时市场延续看涨美元预期,购汇盘仍然偏强.交易员表示,市场对人民币升值的预期减弱,而央行仍通过维持中间价在较高区间的方式,抑制人民币贬值的预期,因此造成了即期汇价连续处於跌停交易区间.[ID:nCN1262390][CNY/CN]
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印度股市:下滑0.25%,因市场在上周取得将近两年半以来最佳表现後遭遇获利了结,且投资者怀疑政府能否克服严重政治阻力推行零售行业改革.指标BSE指数.BSESN收低41.50点,报16,805.33点.17支成分股下跌.[ID:nL3E7N5241][.BO]
印度汇市:下跌,受欧盟峰会召开前欧元动荡走势拖累,不过交易员表示,石油进口公司的美元需求减弱,令卢比跌势受限.卢比/美元INR=D2收报51.41/42,较上周五收盘51.20/21贬值0.4%,当日在51.23-51.4650区间内波动.[ID:nL3E7N51X8][INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,559.280点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市涨0.68%,报832.88点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微贬0.07%,报30.8720卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX持平於41.6100卢布.
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巴西股市:拉美丁美洲股市上扬,因市场冀望欧洲领导人本周可出台重大举措以减轻债务危机,但投资者仍担心欧盟经济大国的债信评级或被调降,因而涨幅受到压制.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.77%至58,910.48点,国营石油巨头Petrobras(PETR4.SA)和矿业巨头淡水河谷(VALE5.SA)的优先股领涨.[ID:nN1E7B4185]
巴西汇市:对於欧洲大型经济体债信评级或遭调降的担忧结束了拉丁美洲货币的涨势,巴西雷亚尔兑美元BRBY一度触及11月中旬以来最强水准,但随後回吐先前涨幅,下滑0.2%报1.7910.[ID:nN1E7B415U]
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南非股市:对於欧洲可能拿出对抗主权债务危机实质性计划的乐观看法提振南非股市, Anglo American Platinum(AMSJ.J)等对全球经济敏感的企业亦从中受益.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.75%报29,407.90点.综合指数.JALSH当日收升0.68%至32,832.22点.[ID:nL5E7N53CW][.J]
南非汇市:南非兰特兑美元连续第六个交易日上涨并触及三周高位,因对於欧债危机能够解决的乐观看法提振风险资产.南非兰特兑美元ZAR=D3上涨1%报7.9640,周五纽约市场尾盘报8.0450.[ID:nL5E7N53GU][ZAR/](完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过