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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:43 BJT

〔金砖国家〕12月5日股汇市收盘纵览

路透12月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.56%,报966.19点.

中国股市:沪综指震荡收低逾1%,创近一个半月最低收位,市场人气低迷,此前政策利好难抵市场对宏观经济基本面的担忧,短线获利回吐盘亦对大盘施压.分析师预计,沪综指短线继续维持弱势震荡下跌.沪综指.SSEC收报2,333.229点,跌27.435点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至485亿元人民币,上日为571亿元.[ID:nCN1261906][.SSCN]

香港股市:收涨0.7%,因投资者押注中国政府将进一步放宽政策,推动中资金融和能源股上涨,进而拉抬大盘.此前公布的数据表明,中国经济迅速放缓.恒生指数.HSI收报19,179.7点,银行和中资煤炭股涨幅居前,沪综指.SSEC收低1.2%,报2,333.2点.[ID:nCN1262550][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期收低,盘中并连续第四日触及跌停线.隔夜欧元弱势震荡拖累人民币中间价低开,即期汇价跟随走跌.同时市场延续看涨美元预期,购汇盘仍然偏强.交易员表示,市场对人民币升值的预期减弱,而央行仍通过维持中间价在较高区间的方式,抑制人民币贬值的预期,因此造成了即期汇价连续处於跌停交易区间.[ID:nCN1262390][CNY/CN]

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印度股市:下滑0.25%,因市场在上周取得将近两年半以来最佳表现後遭遇获利了结,且投资者怀疑政府能否克服严重政治阻力推行零售行业改革.指标BSE指数.BSESN收低41.50点,报16,805.33点.17支成分股下跌.[ID:nL3E7N5241][.BO]

印度汇市:下跌,受欧盟峰会召开前欧元动荡走势拖累,不过交易员表示,石油进口公司的美元需求减弱,令卢比跌势受限.卢比/美元INR=D2收报51.41/42,较上周五收盘51.20/21贬值0.4%,当日在51.23-51.4650区间内波动.[ID:nL3E7N51X8][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,559.280点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市涨0.68%,报832.88点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微贬0.07%,报30.8720卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX持平於41.6100卢布.

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巴西股市:拉美丁美洲股市上扬,因市场冀望欧洲领导人本周可出台重大举措以减轻债务危机,但投资者仍担心欧盟经济大国的债信评级或被调降,因而涨幅受到压制.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.77%至58,910.48点,国营石油巨头Petrobras(PETR4.SA)和矿业巨头淡水河谷(VALE5.SA)的优先股领涨.[ID:nN1E7B4185]

巴西汇市:对於欧洲大型经济体债信评级或遭调降的担忧结束了拉丁美洲货币的涨势,巴西雷亚尔兑美元BRBY一度触及11月中旬以来最强水准,但随後回吐先前涨幅,下滑0.2%报1.7910.[ID:nN1E7B415U]

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南非股市:对於欧洲可能拿出对抗主权债务危机实质性计划的乐观看法提振南非股市, Anglo American Platinum(AMSJ.J)等对全球经济敏感的企业亦从中受益.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.75%报29,407.90点.综合指数.JALSH当日收升0.68%至32,832.22点.[ID:nL5E7N53CW][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元连续第六个交易日上涨并触及三周高位,因对於欧债危机能够解决的乐观看法提振风险资产.南非兰特兑美元ZAR=D3上涨1%报7.9640,周五纽约市场尾盘报8.0450.[ID:nL5E7N53GU][ZAR/](完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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