《中国经济特写》小企业年关现金周转不灵的救急药:银行承兑汇票

作者 李文科

路透江苏常州/北京12月7日电---中国部分地区的小企业手上没现金要如何捱过这个年?有钱没钱拿个承兑汇票也能过好年.往年小企业中很少用到的银行承兑汇票如今已成为他们应对年关现金不足的"救急药".

随着明年1月中国农历春节脚步逼近,年初以来中小企业资金周转不灵的情况料将加剧,小企业集中的江浙地区企业间资金来来往往很多都靠银行承兑汇票,其中小面额更是频繁,有的面额只有几千元,恨不得就当"现金"使用.

而为了拉住生意,很多企业和商家也愿意接受承兑汇票,尽管承兑汇票一般需要在六个月後才能兑现.

对於企业而言,这六个月的时间至关重要,由於银行承兑汇票是建立在信用基础上,并具有相应的杠杆作用,这相当於把未来六个月的现金先挪到现时来流通.

"这六个月很关键的,到了明年初,额度就有了,就不怕没钱了,最紧张的就是年底这段时间."一家位在常州当地小型房地产商李老板说.

李老板指出,现在很多企业资金面的紧张肯定严重的不得了,现在能支撑的就是(银行)承兑汇票,他说,"运输费支付用的是承兑汇票、装修付的是承兑、就连发工资也有给承兑汇票的,还有什麽不能用的呢,基本上就是现金."

同样位在常州市的某一企业财务总监王永喜亦称,"(用承兑汇票)融资成本低,还有杠杆效应,现在承兑有每张一万块的,资金那麽紧,不用就傻了."

不过,亦有当地企业人士称,由於承兑汇票是建立在信用基础上,一般大企业才有资格使用承兑汇票,很多小微企业既没有地也没有固定资产,因此无法使用承兑汇票,所以对於缓解小微企业的资金状况只能起到间接作用.

"实际上,这就是把未来六个月之後的银行额度提前使用了,"一位当地四大国有银行支行负责个人金融业务的高管称.

他表示,虽然监管层并未对承兑汇票的票面金额作具体规定,但该行因规模相对较大,一般五万元人民币以下的承兑汇票是不开的,而只有一些小银行才会开具一万甚至几千元的承兑汇票.

从某种程度上来讲,承兑汇票提高了市场的流动性,不过资金越紧张,承兑汇票的成本亦越高.年销售额约5-6亿元人民币的浙江某电动车电池公司的董事长马先生称,承兑汇票是一直在用的,用的多少不重要,现在问题的关键是贴现率越来越高.

"两年前大概在千分之2.2-2.3,但现在要8-9,所以我们都不太愿意接受承兑汇票,但有些人就是没钱,我们也只能硬着头皮接受."他称.

银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据.银行承兑汇票按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费,承兑期限最长不超过6个月,承兑申请人在银行承兑汇票到期未付款的,按规定计收逾期罚息.

今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州等民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.

为缓解小微企业资金困局,中国国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点,中国央行并於本周一起下调存款准备金率0.5个百分点.与此同时,温州市稍早亦启动了总规模为50亿元人民币的温州市民间资本服务基金.

不过,随着年关将近,温州等民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期即将来临.中国证券报周二援引温州市政府相关报告称,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.[ID:nCN1264202]

**年底资金紧绷绷**

银行承兑汇票可能是部分企业解决年底资金紧缺的过渡办法,但在整体宏观环境并未明显放松的背景下,很多小微企业仍要过一个紧巴巴的新年,虽然此前出台一系列针对小微企业的结构性放松政策,但效果显现恐仍需时日.

往年,新年前的三个月是家具销售的旺季开端,加班加点是常事;但今年,1,000多平米的卖场没几个人,往日熙熙攘攘的停车场也只见几辆车停在那里.

"以前年前这段时间是最忙的了,结婚的、搬家的、厂家企业开张的都要家具,现在萧条得很,平常都没什麽来逛,就周末还有些人."一家小微企业--俊时家具企业的员工陈女士告诉路透.

因为家具厂没什麽活,她已经承包了六亩地,准备闲暇时间能种上几亩葡萄搞创收.

其实,俊时家具只是反应了中小企业聚集地区常州的很多企业的一个缩影,陈女士也是很多中小企业的员工的一个侧影.今年下半年以来,中小企业聚集的江苏常州地区的很多企业都陷入了销售不旺资金紧张的窘境.

如灯泡厂、车辆车架厂、地板、钢材及很多电子工厂下半年已开始体会到"萧条"的感觉,而最近一个半月以来更是处於半停产状态.不过亦正因为企业很小,灵活性也很强,很多工人都回家,等候上工的通知.

"现在很多企业很萧条,还不是因为资金问题."当地一家股份制商业银行的信贷部工作人员陆女士一语道破天机.尽管现在存款准备金率下调给了一些希望,但是资金真正的到位没那麽快,还需要一段时间,而且这些钱对於那麽多企业而言也只是杯水车薪,整个流动性还是比较紧张的.

陆女士称,从目前的信贷来看,外贸企业的难度最大,尤其是欧洲市场萧条极了,"去欧洲市场调研的人发现欧洲很多超市货架上的东西都比较少,不是以前那麽丰富了."

对资金流最为敏感的可算是房地产商,可有钱的企业也不敢用,上述房地产商李先生称,"现在是现金为王,我现在就有几千万在账户上趴着呢,别人都说我是傻子,我还是做点理财产品保险,也不敢借出去,这个时候稳定最重要."

随着扶持中小企业的政策不断发酵,业内人士普遍认为明年的资金状况将好於今年.银行信贷部门工作的陆女士亦告诉路透,该行已经明确将明年的信贷市场重点转向,从今年的房地产市场转向中小企业,因为萧条的房地产市场估计到明年也看不到希望.

**应急之策**

一般而言,越到年底,企业越愿意接受现金,而不是承兑汇票,但对於部分资金紧缺的中小企业而言,银行的承兑汇票已经起到了"准货币"功能,以渡过急需现金的年关.

上述国有银行支行的高管向路透表示,从需求上说,支付方肯定愿意到银行开具承兑汇票,但收款方则当然更愿意接受现金,毕竟承兑汇票兑现一般需要六个月的时间,否则将需要支付一定的贴息费用.

该位银行人士亦称,小额承兑汇票比如一万,两万甚至几千有时候会比较受欢迎,因为总量小容易出手,贴息费用比较低,更容易被接受;而大额承兑汇票的往来没那麽方便,且相应的贴息等财务费用也比较高.

"承兑汇票是'不能马上用'的现金,一般而言,企业都会考虑承兑汇票的财务费用,"该银行业人士称,比如有些企业对於收款的要求是,若支付现金,则可以有5%的折扣,若支付承兑汇票,则只有2%的折扣,若只能延後支付,则没有折扣.

可以说,承兑汇票是部分地区中小企业应对资金紧张的"应急之策",亦是在当前宏观政策下企业的"无奈之举".