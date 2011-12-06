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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:21 BJT

〔中国个股〕上海汽车11月汽车销量35.94万辆,同比增逾13%

路透上海12月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公布产销快报,11月下属各家企业共实现汽车销售35.94万辆,较去年同期的31.73万辆增长13.26%.

上海汽车并称,今年前11个月累计销售汽车368.19万辆,较去年同期增长11.91%.

快报显示,11月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为10.09万辆,同比增长1.67%;而上海通用当月销售11.62万辆,同比增长9.18%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,前11个月共实现销售106.09万辆,同比增长16.85%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售115.10万辆,同比增长21.23%.

上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前11个月销售14.51万辆,同比减少0.84%.

上海汽车周一收报12.99元,一个月来累计下跌21.88%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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