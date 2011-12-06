《中国股市盘前看点》--12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区第三季区内生产总值(GDP)修正值
--美国ICSC/高盛连锁店12月3日当周销售
--美国Redbook连锁店12月3日当周销售
**宏观经济和政策面**
--中国证券报报导称,由於11月的最後三天信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷款将达到5,500-6,000亿元人民币.[ID:nCN1263974]
--中证报指出,央行下调存款准备金率0.5个百分点,预计一次性释放约3,700亿元资金.市场人士表示,准备金集中退款与财政放款一道,奠定了年底前资金面适度宽松的格局,但春节前後资金压力将重新显现,存款准备金率或再次下调.
--年关将近,民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期来临.温州市政府相关报告认为,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.[ID:nCN1264202]
**重点行业和公司**
--工信部消息称,正在组织编制"十二五"(2011-2015年)工业节水专项规划,作为工业废水的排放大户,造纸及纸制品业今後将受限制.
--庞大集团(601258.SS)称,公司将继续与浙江青年莲花汽车公司、瑞典汽车SWAN.AS、萨博汽车及重组管理人等各方,探讨各种可行的新的投资方案.[ID:nCN1264038]
--上海汽车(600104.SS)公布产销快报,11月下属各家企业共实现汽车销售35.94万辆,较去年同期的31.73万辆增长13.26%.[ID:nCN1264152]
--东吴证券称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.5元,为发行区间上限,募集32.5亿元资金.[ID:nCN1264110]
--宝山股份(600019.SS)公告称,公司正在筹划部分资产调整事宜,为避免对公司股价造成重大影响,公司股票自今日起停牌.[ID:nCN1263938]
**海外动向**
--美国股市周一收高,但涨势遭德国和其它欧洲信用评级最高的国家或遭调降的消息削弱.道琼工业指数上升78.41点,或0.65%,至12,097.83点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC预计短期内大盘在2,307上方震荡.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过