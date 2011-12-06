《新兴市场重要经济事件预告》--12月6日-12月13日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
(除特别说明,均为GMT时间)
12月6日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至12月7日).
布达佩斯--匈牙利央行举行不涉及利率决定的会议.
埃里温--亚美尼亚央行举行利率政策会议.
12月7日(三)
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(至12月8日)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
温德和克--纳米比亚货币政策委员会会议.
塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.
塔林--爱沙尼亚议会对2012年国家预算案进行第三次暨最後一次表决.
12月8日(四)
布鲁塞尔--在12月9日欧盟领导人峰会前,举行非正式工作晚宴.
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行理事会会议.
比勒陀利亚--南非央行公布第三季季报(0800).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行货币政策理事会会议.
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)负责土耳其、东欧、高加索和中亚事务的执行董事Olivier Descamps在2011年蒙古投资峰会上发表讲话.
布达佩斯--瑞典央行总裁英韦斯将在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议上就宏观审慎问题发表讲话.
12月9日(五)
布鲁塞尔--欧盟国家暨政府领导人峰会.
印尼巴厘岛--印尼央行第九届国际研讨会年会,主题是"愈演愈烈的全球经济动荡:新兴经济体应如何应对?"
布达佩斯--匈牙利议会投票表决2012年最终预算案.
12月12日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年以色列经济调查以及2011年俄罗斯联邦经济调查.
布拉格--捷克财政部公布2012年资金和债务管理策略.
12月13日(二)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.
维也纳--OPEC公布石油市场月报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过