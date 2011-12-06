〔美国债市〕MBS利差多数收窄,成交量略高於正常水平

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
IFR芝加哥12月5日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周一多数收窄,票息5%和5.5%的MBS走势领先.成交量略高於正常水平.Tradeweb数据显示,成交量为30日均值的111%,但大多数成交量来自30年期房利美MBS,而其他主要品种的成交量较低.
票息4%至6.5%的30年期MBS收高1+至6个跳动点,票息3.5%的30年期MBS收跌1个跳动点.票息5%的15年期MBS下跌1个跳动点,票息3.0%和3.5%的15年期MBS上涨最多2个跳动点;票息3.5%的MBS较10年期公债利差持平,票息4%,4.5%,5.5%和6%的MBS利差走坚2-3个跳动点,票息5%的MBS利差缩窄6个跳动点,表现突出.票息3.5%和6.5%的MBS较互换利差走阔1+至2个跳动点,票息4.5%和6%的MBS较互换利差持平,而票息5%和5.5%的MBS较互换利差分别缩窄3和1+个跳动点.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS窄幅波动.
美国周二没有重大经济数据出炉,仅美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在参议院金融委员会就多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)实施情况发表证词.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。