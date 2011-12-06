版本:
中国
债券 | 2011年 12月 6日 星期二 09:20 BJT

〔美国债市〕MBS利差多数收窄,成交量略高於正常水平

IFR芝加哥12月5日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周一多数收窄,票息5%和5.5%的MBS走势领先.成交量略高於正常水平.Tradeweb数据显示,成交量为30日均值的111%,但大多数成交量来自30年期房利美MBS,而其他主要品种的成交量较低.

票息4%至6.5%的30年期MBS收高1+至6个跳动点,票息3.5%的30年期MBS收跌1个跳动点.票息5%的15年期MBS下跌1个跳动点,票息3.0%和3.5%的15年期MBS上涨最多2个跳动点;票息3.5%的MBS较10年期公债利差持平,票息4%,4.5%,5.5%和6%的MBS利差走坚2-3个跳动点,票息5%的MBS利差缩窄6个跳动点,表现突出.票息3.5%和6.5%的MBS较互换利差走阔1+至2个跳动点,票息4.5%和6%的MBS较互换利差持平,而票息5%和5.5%的MBS较互换利差分别缩窄3和1+个跳动点.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS窄幅波动.

美国周二没有重大经济数据出炉,仅美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在参议院金融委员会就多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)实施情况发表证词.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐