〔美国债市〕MBS利差多数收窄,成交量略高於正常水平

票息4%至6.5%的30年期MBS收高1+至6个跳动点,票息3.5%的30年期MBS收跌1个跳动点.票息5%的15年期MBS下跌1个跳动点,票息3.0%和3.5%的15年期MBS上涨最多2个跳动点;票息3.5%的MBS较10年期公债利差持平,票息4%,4.5%,5.5%和6%的MBS利差走坚2-3个跳动点,票息5%的MBS利差缩窄6个跳动点,表现突出.票息3.5%和6.5%的MBS较互换利差走阔1+至2个跳动点,票息4.5%和6%的MBS较互换利差持平,而票息5%和5.5%的MBS较互换利差分别缩窄3和1+个跳动点.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS窄幅波动.