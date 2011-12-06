〔英国数据〕11月同店零售销售同比下降1.6%,创5月来最大降幅--BRC

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透12月6日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国11月零售销售创5月来最大同比降幅,因普遍的折扣活动未能吸引购物者在圣诞前采购.
英国11月同店零售销售较上年同期下降1.6%,逊於路透预估的下降0.7%.10月为下滑0.6%.
11月包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长0.7,创六个月来最低增速.10月为增长1.5%.
"消费者的圣诞心态还不是很强,尽管商家采取高度假日折扣的办法来吸引顾客,"BRC主管Stephen Robertson称.
"与去年的低温相比,今年11月天气温和,尤其令冬季服装和鞋类销售受到严重冲击."他补充说.
截至11月的三个月加权平均数据显示,同店食品销售额较上年同期增长1.5%,但非食品销售额下降2.1%.
"对英国零售业来说,圣诞节是一个关键经营时期,但今年很多零售商都将感到紧张,不确定这一时期销售情况如何."毕马威会计师事务所零售主管Helen Dickinson说.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。