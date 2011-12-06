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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:51 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌,此前标普警告或将调降欧元区国家评级

路透东京12月6日电---美国原油期货周二下跌,受欧洲经济前景黯淡损伤,此前评级机构标准普尔警告称,可能调降欧元区国家评级.

0016GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货合约CLc1下跌0.34美元,报每桶100.65美元.该合约周一上涨0.03美元,结算价报100.99美元,此前一度触及102.44美元,为11月17日以来的盘中最高水准.

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