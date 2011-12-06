〔中国金融〕年关还贷高峰逼近,温州部分企业资金链断裂或再现--报载

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透上海12月6日电---年关将近,温州民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期即将来临.中国证券报周二援引温州市政府相关报告称,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.
中证报援引温州当地一位官员称,虽然温州出台了多项救助措施,对小型、微型企业给予财税扶持,但企业困局或将持续到明年一季度.
"目前仍然是暗流涌动,"他说.
而年关难过另一原因是温州企业的"抱团模式"难以为继.此前温州企业互相担保的融资模式逐渐出现问题.
一位长期研究温州经济人士指出,"温州民间借贷危机一定程度上破坏了温州民间的信任体系,这将拉高企业的融资成本."
而担保链上的企业既要承担关停倒闭、企业主出逃企业的连带债务,又失去此前互保的支持,难以从银行获得新的贷款.在双重压力下,这些企业依然存在资金链断裂的潜在风险.
今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.
为此,温州市日前启动了总规模为50亿元人民币的温州市民间资本服务基金,以缓解中小企业资金周转困难问题.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过