《中国债券市场每日交易备忘》--12月6日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人民银行500亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率将小幅下行 中山公用(000685.SZ)7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 清华控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行及北京银行主承 东莞海龙纸业10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行及交通银行主承 新希望集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 山东胜通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 潍柴控股集团21亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 阳泉煤业集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),招商银行及华夏银行主承 天瑞集团水泥公司3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),渤海银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 美的集团15亿元一年期短融041152014,票面利率5.72% 四川九洲电器集团5亿元三年期中票1182363,票面利率6.63% 冀东发展集团2.7亿元一年期短融041166004,票面利率5.83% 大唐电信(600198.SS)2.5亿元一年期短融041166003,票面利率7.50% 四川港航开发公司6亿元一年期短融041161013,票面利率7.50% ============================================================================== 三、缴款: 农发行250亿元五年期固息金融债110419,票面利率3.55% 河北出版传媒集团3亿元一年期短融 中国建材(3323.HK)50亿元三年期中票1182364,票面利率5.06% ============================================================================== 四、还本付息: 华电国际(1071.HK)(600027.SS)15亿元一年期短融1081422到期兑付,票面利率3.80% 财政部120亿元15年期固息国债010004付息,票面利率4.69% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周二报导称,由於11月的最後三天信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷 款将达到5,500-6,000亿元人民币.[ID:nCN1263974] --年关将近,民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期来临.温州市政府相关报告认为, 企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现. 国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%) 11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%) 1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%) 11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%) 11月工业增加值 (2011年10月13.2%) 中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 刘昕/曾菱
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过