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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:41 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国人民银行500亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率将小幅下行
  中山公用(000685.SZ)7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  清华控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行及北京银行主承 
  东莞海龙纸业10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行及交通银行主承 
  新希望集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
  山东胜通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
  潍柴控股集团21亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 
  阳泉煤业集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),招商银行及华夏银行主承
  天瑞集团水泥公司3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),渤海银行主承
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  二、新债上市:   

  美的集团15亿元一年期短融041152014,票面利率5.72% 
  四川九洲电器集团5亿元三年期中票1182363,票面利率6.63%  
  冀东发展集团2.7亿元一年期短融041166004,票面利率5.83% 
  大唐电信(600198.SS)2.5亿元一年期短融041166003,票面利率7.50%
  四川港航开发公司6亿元一年期短融041161013,票面利率7.50% 
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  三、缴款:

  农发行250亿元五年期固息金融债110419,票面利率3.55%
  河北出版传媒集团3亿元一年期短融
  中国建材(3323.HK)50亿元三年期中票1182364,票面利率5.06%
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  四、还本付息:

  华电国际(1071.HK)(600027.SS)15亿元一年期短融1081422到期兑付,票面利率3.80%
  财政部120亿元15年期固息国债010004付息,票面利率4.69%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周二报导称,由於11月的最後三天信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷
款将达到5,500-6,000亿元人民币.[ID:nCN1263974]

  --年关将近,民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期来临.温州市政府相关报告认为,
企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.

  国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI)          (2011年10月5.0%)
                       11月居民消费价格指数(CPI)                (2011年10月5.5%)
                       1-11月固定资产投资                       (2011年1-10月24.9%)
                       11月社会消费品零售总额                   (2011年10月17.2%)
                       11月工业增加值                           (2011年10月13.2%)
  中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据       
  国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
            12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润              (2011年1-10月25.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 刘昕/曾菱

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