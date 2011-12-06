版本:
中国
债券 | 2011年 12月 6日 星期二 09:36 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,追赶互换表现

IFR纽约12月5日电---相比互换利差的急剧收窄,美国机构债较可比公债利差周一开局缓慢,走势迟滞,但终於收窄.此前市场对本周欧盟峰会将出炉解决欧债危机可信计划重燃希望.

截至中午机构债利差几无变动,但随後交易活动有所升温,受标普将17个欧元区国家置于负面观察名单报导影响,投资者涌向安全资产,而股市回吐巨大涨幅.

投资者入手安全资产,除了购买公债之外还买入机构债.尾盘时买盘涌现--大多集中於较短期品种.两年至五年期机构债利差收窄2个基点,其余则收窄约1个基点.

机构债供给缺乏亦是买盘大量涌现的原因,据称交易商库存较少.联邦住房贷款银行(FHLB)定於周三发债,这将是其今年最後一次发债计划,因此若看到其新发两年期债券或续发11月债券就不足为奇了.

美国联邦住宅贷款抵押公司本月14日和22日亦有两次发债计划.

TRACE数据显示,成交额为46.6亿美元,3,121宗交易,其中一次性偿还债券的成交额为16亿美元.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐