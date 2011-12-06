〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,追赶互换表现

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
IFR纽约12月5日电---相比互换利差的急剧收窄,美国机构债较可比公债利差周一开局缓慢,走势迟滞,但终於收窄.此前市场对本周欧盟峰会将出炉解决欧债危机可信计划重燃希望.
截至中午机构债利差几无变动,但随後交易活动有所升温,受标普将17个欧元区国家置于负面观察名单报导影响,投资者涌向安全资产,而股市回吐巨大涨幅.
投资者入手安全资产,除了购买公债之外还买入机构债.尾盘时买盘涌现--大多集中於较短期品种.两年至五年期机构债利差收窄2个基点,其余则收窄约1个基点.
机构债供给缺乏亦是买盘大量涌现的原因,据称交易商库存较少.联邦住房贷款银行(FHLB)定於周三发债,这将是其今年最後一次发债计划,因此若看到其新发两年期债券或续发11月债券就不足为奇了.
美国联邦住宅贷款抵押公司本月14日和22日亦有两次发债计划.
TRACE数据显示,成交额为46.6亿美元,3,121宗交易,其中一次性偿还债券的成交额为16亿美元.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。