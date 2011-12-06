〔欧洲经济〕意大利总理蒙堤警告,该国可能面临希腊式的经济崩溃

路透罗马12月5日电---意大利总理蒙堤周一表示,若不实施政府批准的撙节计划,意大利将面临希腊式的经济崩溃,这或将威胁欧元的未来.同时他要求欧洲夥伴发挥各自的作用.

蒙堤周日宣布此项计划,揭开了欧元问世十多年来最为关键的一周,欧洲领导人周四和周五召开峰会寻求更广泛的危机应对措施.

蒙堤对议会表示,"若意大利无法扭转债务增长的负面螺旋,并恢复国际市场的信心,後果将非常严重,甚至威胁欧元的生存."

他称,"意大利准备采取一切必要措施,但欧洲各国必须尽到自己的努力."

他承认这些措施将打压意大利脆弱的经济.分析师称该国经济已经步入衰退.但他表示,若不采取行动,後果要严重得多.

市场对这些措施表示欢迎,分析师称,这足以说服欧洲央行继续通过在市场中购买意大利债券来拉低借款成本.

意大利10年期公债收益率(殖利率)降至6%,比上周低约1个百分点,较德国指标公债的利差收窄至400个基点下方,为10月以来首见.(完)