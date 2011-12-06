〔美国债市〕多家企业发行公司债,因风险偏好升温

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
IFR纽约12月5日电---周二多家投资级发行人入市,利用市场形势改善和风险偏好升温的有利时机.消息称欧洲官员正采取重要措施巩固欧洲货币联盟的财政,投资者信心增强,均有利於六家发行商在一级市场发债.
位於明尼苏达州的Ecolab Inc正发售三年期、五年期、10年期和30年期的公司债.美银美林和摩根大通担任联席账簿管理人,债券评级为Baa1/BBB+.募集资金将用於偿还商业票据和一般公司用途.
富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)筹划发行五年期债券.商谈的票息为较同期美国公债加码175基点.该债券评级为A2/A+/AA-,由该银行自己安排发行,募集资金用於一般公司用途.今年3月22日,富国银行发售25亿美元10年期公司债,票面利率为4.60%,较可比公债加码130基点.
Noble Energy(NBL.N)在周一上午通过花旗集团和摩根大通推介10年期公司债.商谈的票息为较可比公债加码212.5个基点.评级为Baa2/BBB,募集资金将用於偿付循环贷款.
此外,Ford Motor Credit(F.N)的10亿美元公司债续发(票息5.875%,2021年8月2日到期),增加发行5亿美元.据称增发部分的收益率(殖利率)为5.625%.巴克莱资本、花旗集团、摩根大通和苏格兰皇家银行担任联席账簿管理人.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。