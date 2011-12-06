〔美国债市〕多家企业发行公司债,因风险偏好升温

IFR纽约12月5日电---周二多家投资级发行人入市,利用市场形势改善和风险偏好升温的有利时机.消息称欧洲官员正采取重要措施巩固欧洲货币联盟的财政,投资者信心增强,均有利於六家发行商在一级市场发债.

位於明尼苏达州的Ecolab Inc正发售三年期、五年期、10年期和30年期的公司债.美银美林和摩根大通担任联席账簿管理人,债券评级为Baa1/BBB+.募集资金将用於偿还商业票据和一般公司用途.

富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)筹划发行五年期债券.商谈的票息为较同期美国公债加码175基点.该债券评级为A2/A+/AA-,由该银行自己安排发行,募集资金用於一般公司用途.今年3月22日,富国银行发售25亿美元10年期公司债,票面利率为4.60%,较可比公债加码130基点.

Noble Energy(NBL.N)在周一上午通过花旗集团和摩根大通推介10年期公司债.商谈的票息为较可比公债加码212.5个基点.评级为Baa2/BBB,募集资金将用於偿付循环贷款.

此外,Ford Motor Credit(F.N)的10亿美元公司债续发(票息5.875%,2021年8月2日到期),增加发行5亿美元.据称增发部分的收益率(殖利率)为5.625%.巴克莱资本、花旗集团、摩根大通和苏格兰皇家银行担任联席账簿管理人.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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