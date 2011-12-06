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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:56 BJT

〔全球金市〕金价持稳,标普警告或调降欧元区国家评级影响走势

路透新加坡12月6日电---现货金周二持稳,上日录得两周来的最大单日跌幅,因市场担忧标普可能调降欧元区国家评级.

0023GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,720.79美元,上日下跌1.4%.

美国期金GCcv1下滑0.6%至1,725美元.

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