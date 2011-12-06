版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:58 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日(I)

**上海证券报**

--中国国家税务总局相关负责人表示,税务部门将积极运用税收政策支持文化体制改革,支持文化企业兼并重组、做大做强,完善非营利性文化组织的税收政策,减轻其税收负担.

--工信部的消息称,为指导工业节水工作全面深入开展,工信部正在组织编制"十二五"(2011-2015年)工业节水专项规划,作为工业废水的排放大户,造纸及纸制品业今後将受限制.

--中国核工业集团公司总经理孙勤表示,中国在建和已经运行的核电机组加起来总共是41个,装机容量达到4,000多万千瓦,到2015年中国核电必然进入世界前三位.而到2020年、2030年,中国核电装机容量有望成为世界第一.

--由於11月市场交投总规模显着反弹,当月券商共入账佣金约65亿元人民币,环比大增57%;但统计显示,前11月证券业佣金总收入不足800亿元,今年全行业经纪业务收入同比大幅萎缩已成定局.

--业内人士透露,首批申请开展专户业务资格的中小基金公司名单已基本确定,经过多轮审核与改进,近期名单或上报待批。

**人民日报**

--今年1月至11月,全国铁路旅客发送量达到17.19亿人,同比增长10.9%;货物发送量完成35.85亿吨,同比增长8%,客货运量均实现同比较大幅度的增长.

**第一财经日报**

--中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求认为,存款准备金率明年一季度前再下调两次的可能性存在.

**21世纪经济报 道**

--记者获悉,沪版场外交易市场(OTC)--上海股权托管交易中心将於本月挂牌交易.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/沈燕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐