《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日(I)

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
**上海证券报**
--中国国家税务总局相关负责人表示,税务部门将积极运用税收政策支持文化体制改革,支持文化企业兼并重组、做大做强,完善非营利性文化组织的税收政策,减轻其税收负担.
--工信部的消息称,为指导工业节水工作全面深入开展,工信部正在组织编制"十二五"(2011-2015年)工业节水专项规划,作为工业废水的排放大户,造纸及纸制品业今後将受限制.
--中国核工业集团公司总经理孙勤表示,中国在建和已经运行的核电机组加起来总共是41个,装机容量达到4,000多万千瓦,到2015年中国核电必然进入世界前三位.而到2020年、2030年,中国核电装机容量有望成为世界第一.
--由於11月市场交投总规模显着反弹,当月券商共入账佣金约65亿元人民币,环比大增57%;但统计显示,前11月证券业佣金总收入不足800亿元,今年全行业经纪业务收入同比大幅萎缩已成定局.
--业内人士透露,首批申请开展专户业务资格的中小基金公司名单已基本确定,经过多轮审核与改进,近期名单或上报待批。
**人民日报**
--今年1月至11月,全国铁路旅客发送量达到17.19亿人,同比增长10.9%;货物发送量完成35.85亿吨,同比增长8%,客货运量均实现同比较大幅度的增长.
**第一财经日报**
--中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求认为,存款准备金率明年一季度前再下调两次的可能性存在.
**21世纪经济报 道**
--记者获悉,沪版场外交易市场(OTC)--上海股权托管交易中心将於本月挂牌交易.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/沈燕; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过