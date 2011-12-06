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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元走低,受标普警告或调降欧元区信用评级打压

路透首尔12月6日电---韩元兑美元KRW=周二盘初小幅下滑,此前标准普尔警告称可能调降欧元区多个国家的信用评级,驱散了德法采取行动以提升欧元区稳定性引燃的希望.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,130.7韩元,周一收盘价为1,129.8.

韩股.KS11开低0.44%.

韩国三年期公债期货12月合约小跌1点,报104.48.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,130.7 1,129.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5208/323 14.4808/985

韩国公债期货KTBc1* 104.48 104.49

韩国综合股价指数.KS11 1,918.46 1,922.90

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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