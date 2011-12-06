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财经报道 | 2011年 12月 6日 星期二 08:58 BJT

〔标题新闻〕分析公司Informa将2012年中国玉米产量预估上调3%至1.9亿吨,因单产预估上调

注:Informa全称为Informa Economics

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7B40S5]

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