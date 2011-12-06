《独家新闻》OPEC将在12月会议上达成每日约3,000万桶的新产出目标

路透多哈/伦敦12月5日电---石油输出国组织(OPEC)的产油国就6月以来的供应政策争执不下,准备在12月中旬会议上达成日产量约为3,000万桶的新产出目标.

OPEC主要的价格强硬派国家--伊朗似乎已放弃游说沙特(沙乌地)等海湾国家减少供应.

伊朗石油部长Rostam Qasemi周一向路透表示,该国政府将以OPEC秘书处所给建议为指导.

"OPEC的所有成员国都应听从该组织的建议,因为秘书处是专家,"Qasemi在多哈接受采访时称.

"我认为,成员国将在此次会议上达成一致.我们确实不存在大的分歧."

驻OPEC代表称,在12月14日的部长级会议召开前,秘书处将在经济委员会的一个会议上建议,该组织2012年上半年日产量需为3,000万桶.

秘书处预计,OPEC明年第一季和第二季对OPEC原油的日需求分别为2,990万和2,870万桶,每年这个时候是全球燃油需求的低谷.

虽然第二季需求预估远低於OPEC当前产出水准,但秘书处将称,今年库存大幅下降,需要在明年第二季进行补充.

沙特等海湾产油国也料将支持秘书处的此项预估.

OPEC预计,2012年全球对其原油的平均日需求将达3,000万桶,美国能源资料协会(EIA)的预估为2,980万桶,国际能源署(IEA)的预估为3,040万桶.

此外,海湾产油国乐见布兰特原油从当前的每桶111美元下跌10-20美元.

阿拉伯联合酋长国石油部长哈米利近期表示,理想油价是每桶80-90美元,此价位即减少了消费者负担,又足以为新石油投资融资.(完)