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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 09:58 BJT

《外汇动态》欧元料得到支撑,但上档或受限

0111GMT--评级机构标准普尔警告可能大举调降欧元区多个国家的信用评级[ID:nCN1264058],凸显出欧元所面临的风险,但日本一位经纪公司交易员称,在欧洲央行(ECB)政策会议及本周晚些时候的欧盟(EU)峰会临近之际,欧元或许会得到支撑.

他说,"市场对欧洲央行下周可能采取什麽行动抱有一些期望,因此很难大举出脱欧元."

本周的焦点是,欧元区领导者能否在财政整合和严格财政纪律方面取得足够进展,以便欧洲央行在稳定欧元区债市方面发挥更加积极的作用.

不过该交易员谈到,欧元任何反弹走势可能仅因空头回补,近期涨势或难逾越1.3550美元附近.

"大家可能都认为,欧元仍不是想要购买的币种."

欧元兑美元EUR=小跌0.1%至1.3392美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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