三分之一法国人希望回归法郎--调查

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月5日电---Ipsos调查显示，逾三分之一的法国人投票赞成放弃欧元回归法郎，而大多数人认为欧元对法国经济“构成不利条件”。
随着欧洲主权债务危机以及救助欧元区二线国家的高昂代价继续导致金融市场动荡，并引发欧元存在能力的疑惑，法国国内放弃欧元的呼声渐高。
周一刊登于法国《世界报》的Ipsos调查显示，约36%的法国人投票赞成退出欧元区并重启法郎。60%的法国人认为法国应该留在欧元区。
“危机爆发後，这种情况相当普遍。36%的法国人投票赞成退出欧元区并重启法郎，引起了我们的重视。尽管总体来说这仍是少数人的意见，但在一些亚群体中，这是主流观点。”Ipsos的Vincent Dusseaux称。
赞成退出欧元区的法国人大多来自法国极右翼政党。支持退出欧元区的蓝领多於白领。
法国财长曾警告称，退出欧元区对法国将是毁灭性的。法国《费加罗报》去年12月曾援引一名ING银行经济学家报导称，如果法国退出欧元区，三年时间里国内生产总值(GDP)将萎缩10%。
周一的调查显示，45%法国选民认为欧元对该国经济造成不利影响，34%的人认为欧元有利於法国经济。
该调查於11月18日和19日通过电话完成，共941名拥有投票权的法国人参加。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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